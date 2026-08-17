Украинская ракета плюс европейские радары: как будет устроена Freyja

Будущая система противоракетной обороны Freyja должна совместить украинский перехватчик FP-7.X и пусковые установки Fire Point с европейскими радарами, сенсорами, средствами наведения, защищенной связью и командной системой.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Ракеты втрое дешевле Patriot: кто профинансирует для Украины европейскую противоракетную программу Freyja".

Главным архитектором и интегратором Freyja выступает украинский Fire Point. Компания разрабатывает ракету FP-7.X, пусковую установку и часть систем управления, тогда как европейские партнеры должны обеспечить комплекс радарами, электроникой наведения и командно-штабными решениями.

"Мы сейчас ее дорабатываем. У других есть радары и другие критические компоненты. Поэтому важно действительно объединить усилия", — объяснял президент Владимир Зеленский.

Freyja строят как модульную систему

Freyja должна работать по принципу открытой архитектуры. Это означает, что страны-участницы смогут комбинировать совместимые компоненты разных производителей без необходимости полностью перестраивать комплекс.

Например, в систему потенциально могут интегрировать радары датской Weibel Scientific, шведской Saab или немецкой Hensoldt.

Наиболее конкретной договоренностью сейчас меморандум Fire Point и Hensoldt. Он предусматривает сотрудничество в сфере радаров, в частности, TRML-4D, однако еще не является контрактом на закупку серийных комплексов.

В общей сложности к формированию будущей архитектуры Freyja уже привлекали представителей 12 оборонных компаний: Fire Point, Kongsberg, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Hensoldt, Sener и Leonardo.

Украина будет контролировать ключевую часть системы

Fire Point также предлагает, чтобы исходящий код и протоколы управления контролировали сами участники коалиции, а не один частный производитель.

Такой подход должен уменьшить зависимость от конкретного поставщика программного обеспечения, обновлений и компонентов и упростить дальнейшую модернизацию системы.

В то же время, открытая архитектура Freyja пока остается концепцией будущего комплекса. Ее еще предстоит подтвердить практической интеграцией радаров, командных систем и самого перехватчика.

Первое испытание с перехватом баллистической мишени ожидается примерно в июле 2027 года. До этого FP-7.X уже совершила управляемый маневренный полет, но полноценного перехвата баллистической цели еще не проводила.

Напомним, к украинско-европейской антибаллистической программе уже присоединились 12 ведущих оборонных компаний.