Новые тарифы Трампа: Канада спешит подписать соглашение до ночи, чтобы избежать 50% пошлин

Канада спешит заключить торговое соглашение с администрацией Дональда Трампа до полуночи вторника, чтобы предотвратить введение 50% пошлин на свой экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Канадские члены правительства Дженис Шаретт и Доминик Леблан провели интенсивные переговоры с американскими коллегами. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал консультации напряженными, а также провел прямой разговор с Трампом, за которым остается окончательное решение.

Автомобильный тупик

Ключевым различием остается пошлина на американские автомобили, которая в Канаде составляет 25%. США отказываются снижать тариф ниже 15%, тогда как Оттава настаивает на больших уступках из-за тесной интеграции автопрома.

Если стороны не придут к согласию, новый 50% тариф начнет действовать в 00:01 среды, 19 августа, по вашингтонскому времени.

Он коснется канадского импорта в США на сумму около 20 миллиардов долларов, в том числе молочной продукции, алкоголя и хоккейного снаряжения. Это составляет 5% от общего экспорта Канады в США.

Для предотвращения пошлин США требуют отменить соответствующие канадские меры, в частности запрет на импорт американского алкоголя в ряде провинций. В свою очередь, Оттава требует снизить пошлины на алюминий, сталь и древесину.

Экономические риски

Напряженность в торговле уже ударила по дипломатическим отношениям и туризму. Четкие уступки блокируют региональные лидеры: премьер Онтарио Дуг Форд отказывается снимать запрет на американский алкоголь без существенных послаблений для промышленности региона.

В то же время 77% канадцев поддерживают сохранение этого запрета.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на широкий спектр импортируемых из Канады товаров. В Белом доме это решение объясняют ответом на неравное отношение к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.

Новые пошлины дополнят уже действующие барьеры: от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь, 35% на пиломатериалы мягких пород и 25% на неамериканские автозапчасти.