Платные парковки принесли общинам 158 млн грн: какие области заплатили больше всего

За январь-август 2026 года в местные бюджеты поступило 158,3 млн грн сбора за парковочные места — на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 85% всех поступлений обеспечили Одесская, Львовская и Днепропетровская области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

В общей сложности сбор уплатили 644 плательщика. За восемь месяцев 2025 года местные бюджеты получили от него 141,1 млн. грн., то есть за год поступления увеличились на 17,2 млн. грн.

Больше всего средств поступило в Одесской области - 51,9 млн грн. Львовская область получила 44 млн грн, Днепропетровская – 38,3 млн грн. Итого эти три региона обеспечили 134,2 млн грн, или около 84,8% общей суммы.

Кто платит парковочный сбор

Речь идет не о плате, непосредственно вносимой водителем за стоянку автомобиля. Плательщиками сбора являются юридические лица и ФЛПы, которые по решениям местных властей организуют и обеспечивают работу парковочных мест.

Все поступления из этого сбора остаются в местных бюджетах.

При этом сбор не начисляется на площади, отведенные для безвозмездной парковки автомобилей людей с инвалидностью или перевозящих их водителей.

Таких мест должно быть не менее 10% от общего количества на парковке. Если площадка имеет менее десяти мест, по меньшей мере, одно должно быть предусмотрено для безвозмездной парковки людей с инвалидностью.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года общины уже получили 136,5 млн грн парковочного сбора. Тогда поступления превышали прошлогодний показатель на 14,1%, а тройка регионов-лидеров была такой же — Одесская, Львовская и Днепропетровская области.