Украина и Узбекистан вводят "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Украина и Узбекистан подписали протокол о либерализации двусторонних и транзитных грузовых перевозок. Украинские перевозчики смогут выполнять такие рейсы без разрешений и не будут зависеть от их квот.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Документ Калашник подписал с министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым.

Для перевозчиков отмена разрешительной системы означает меньшее количество административных процедур, а выполнение рейсов больше не будет зависеть от количества доступных разрешений.

Логистика в Центральную Азию

По словам Калашника, после начала полномасштабной войны традиционные логистические маршруты между Украиной и странами Центральной Азии существенно изменились. Потому Украина развивает альтернативные маршруты и упрощает условия автомобильных перевозок.

В 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около $315 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

Либерализованные грузовые перевозки Украина уже располагает 38 странами, в том числе государствами Европейского Союза.

Напомним, в мае Украина и Босния и Герцеговина договорились о транспортном безвизе. Двусторонние и транзитные грузовые перевозки между странами должны производиться без специальных разрешений с 1 января 2027 года.