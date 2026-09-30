UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,45

51,20

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Украина и Узбекистан вводят "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Грузовые перевозки с Узбекистаном будут осуществляться без разрешений
Грузовые перевозки с Узбекистаном будут осуществляться без разрешений

Украина и Узбекистан подписали протокол о либерализации двусторонних и транзитных грузовых перевозок. Украинские перевозчики смогут выполнять такие рейсы без разрешений и не будут зависеть от их квот.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Документ Калашник подписал с министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым.

Для перевозчиков отмена разрешительной системы означает меньшее количество административных процедур, а выполнение рейсов больше не будет зависеть от количества доступных разрешений.

Логистика в Центральную Азию

По словам Калашника, после начала полномасштабной войны традиционные логистические маршруты между Украиной и странами Центральной Азии существенно изменились. Потому Украина развивает альтернативные маршруты и упрощает условия автомобильных перевозок.

В 2025 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составил около $315 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

Либерализованные грузовые перевозки Украина уже располагает 38 странами, в том числе государствами Европейского Союза.

Напомним, в мае Украина и Босния и Герцеговина договорились о транспортном безвизе. Двусторонние и транзитные грузовые перевозки между странами должны производиться без специальных разрешений с 1 января 2027 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности