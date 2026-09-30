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Україна та Узбекистан запроваджують "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Вантажні перевезення з Узбекистаном здійснюватимуть без дозволів
Вантажні перевезення з Узбекистаном здійснюватимуть без дозволів

Україна та Узбекистан підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень. Українські перевізники зможуть виконувати такі рейси без дозволів і не залежатимуть від їхніх квот.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Документ Калашник підписав із міністром транспорту Узбекистану Ільхомом Махкамовим.

Для перевізників скасування дозвільної системи означає менше адміністративних процедур, а виконання рейсів більше не залежатиме від кількості доступних дозволів.

Логістика до Центральної Азії

За словами Калашника, після початку повномасштабної війни традиційні логістичні маршрути між Україною та країнами Центральної Азії суттєво змінилися. Тому Україна розвиває альтернативні маршрути та спрощує умови автомобільних перевезень.

У 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном становив близько $315 млн, що на 14% більше, ніж роком раніше.

Лібералізовані вантажні перевезення Україна вже має з 38 країнами, зокрема з державами Європейського Союзу.

Нагадаємо, у травні Україна та Боснія і Герцеговина домовилися про транспортний безвіз. Двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами мають здійснюватися без спеціальних дозволів із 1 січня 2027 року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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