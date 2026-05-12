Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу

Україна розширює географію лібералізованих вантажних перевезень. Під час засідання Змішаної комісії в Сараєво було досягнуто домовленості про запуск "транспортного безвізу" з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Олексія Кулеби.

Згідно з угодою, з 1 січня 2027 року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До моменту повноцінного старту лібералізації сторони домовилися збільшити квоти на дозволи вже до кінця 2026 року, щоб забезпечити стабільність логістичних ланцюжків.

Економічне значення та інтеграція

Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це рішення спрямоване на подальшу інтеграцію України до європейського транспортного простору.

Ключові фактори та очікувані результати:

Зростання торгівлі: за останні 10 років товарообіг між країнами зріс у 5 разів. Скасування дозволів має стати додатковим стимулом для подальшого посилення економічної співпраці.

Спрощення логістики: перевізники зможуть швидше та ефективніше доставляти вантажі, що особливо важливо для підтримки українського експорту в умовах війни.

Квоти на перехідний період: збільшення кількості дозволів до кінця 2026 року дозволить бізнесу плавно адаптуватися до нових умов роботи.

Сьогодні мережа лібералізованих вантажних перевезень для України постійно розширюється, що допомагає вітчизняному бізнесу виходити на нові ринки збуту.

Нагадаємо, у 2026 році українська логістика вийшла на новий рівень, а вітчизняні компанії отримали можливість виконувати вантажні перевезення до понад 40 країн світу в межах "транспортного безвізу". Завдяки цій політиці значна частина маршрутів стала доступною без зайвої бюрократії та тривалих очікувань на дозволи.