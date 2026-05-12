Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу

Вантажівка
Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу / Unsplash

Україна розширює географію лібералізованих вантажних перевезень. Під час засідання Змішаної комісії в Сараєво було досягнуто домовленості про запуск "транспортного безвізу" з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Олексія Кулеби.

Згідно з угодою, з 1 січня 2027 року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До моменту повноцінного старту лібералізації сторони домовилися збільшити квоти на дозволи вже до кінця 2026 року, щоб забезпечити стабільність логістичних ланцюжків.

Економічне значення та інтеграція

Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це рішення спрямоване на подальшу інтеграцію України до європейського транспортного простору.

Ключові фактори та очікувані результати:

  • Зростання торгівлі: за останні 10 років товарообіг між країнами зріс у 5 разів. Скасування дозволів має стати додатковим стимулом для подальшого посилення економічної співпраці.
  • Спрощення логістики: перевізники зможуть швидше та ефективніше доставляти вантажі, що особливо важливо для підтримки українського експорту в умовах війни.
  • Квоти на перехідний період: збільшення кількості дозволів до кінця 2026 року дозволить бізнесу плавно адаптуватися до нових умов роботи.

Сьогодні мережа лібералізованих вантажних перевезень для України постійно розширюється, що допомагає вітчизняному бізнесу виходити на нові ринки збуту.

Нагадаємо, у 2026 році українська логістика вийшла на новий рівень, а вітчизняні компанії отримали можливість виконувати вантажні перевезення до понад 40 країн світу в межах "транспортного безвізу". Завдяки цій політиці значна частина маршрутів стала доступною без зайвої бюрократії та тривалих очікувань на дозволи.

Автор:
Максим Кольц