Украина и Босния и Герцеговина согласовали запуск транспортного безвиза

Украина расширяет географию либерализированных грузовых перевозок. Во время заседания Смешанной комиссии в Сараево была достигнута договоренность о запуске "транспортного безвиза" с Боснией и Герцеговиной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Алексея Кулебы.

Согласно соглашению с 1 января 2027 года двусторонние и транзитные грузовые перевозки между странами будут осуществляться без специальных разрешений. К моменту полноценного старта либерализации стороны договорились увеличить квоты на разрешения уже к концу 2026 г., чтобы обеспечить стабильность логистических цепочек.

Экономическое значение и интеграция

Босния и Герцеговина станет 36-й страной, с которой у Украины есть подобные договоренности. Это решение направлено на дальнейшую интеграцию Украины в европейское транспортное пространство.

Ключевые факторы и ожидаемые результаты:

Рост торговли: за последние 10 лет товарооборот между странами вырос в 5 раз. Отмена разрешений должна стать дополнительным стимулом для дальнейшего усиления экономического сотрудничества.

Упрощение логистики: перевозчики смогут быстрее и эффективнее доставлять грузы, что особенно важно для поддержки украинского экспорта в условиях войны.

Квоты на переходный период: увеличение количества разрешений к концу 2026 позволит бизнесу плавно адаптироваться к новым условиям работы.

Сегодня сеть либерализованных грузоперевозок для Украины постоянно расширяется, что помогает отечественному бизнесу выходить на новые рынки сбыта.

Напомним, в 2026 году украинская логистика вышла на новый уровень, а отечественные компании получили возможность выполнять грузовые перевозки в более чем 40 стран мира в рамках "транспортного безвиза". Благодаря этой политике значительная часть маршрутов стала доступна без лишней бюрократии и длительных ожиданий разрешений.