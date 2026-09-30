Бізнес просить спростити маркування імпортних товарів на час війни

Європейська Бізнес Асоціація запропонувала уряду тимчасово спростити вимоги до маркування імпортних нехарчових товарів на період воєнного стану. Зокрема, бізнес просить дозволити в окремих випадках продавати продукцію з маркуванням іншою мовою, якщо обов’язкову інформацію українською покупець зможе отримати через QR-код, електронний цінник, сайт або інший канал.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ЄБА.

У ЄБА пояснюють пропозицію регулярними російськими атаками на склади, розподільчі центри та іншу логістичну інфраструктуру. Після втрати таких об’єктів компанії змушені переносити роботу на тимчасові майданчики, де не завжди можна наклеювати українське маркування на кожну одиницю імпортованого товару.

Що бізнес пропонує змінити

Асоціація пропонує дозволити компаніям, які через воєнні дії не можуть нанести інформацію українською мовою безпосередньо на товар, тимчасово вводити його в обіг з маркуванням іншою мовою. Винятком має залишатися мова держави-агресора.

Обов’язкову інформацію українською в такому разі пропонують надавати покупцю у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, сайт або мобільний застосунок.

Також ЄБА просить дозволити продавати таку продукцію до завершення строку її придатності та передбачити окремі правила державного контролю на час дії воєнного стану.

Для випадків, коли імпортер втратив склад через російську атаку, бізнес пропонує окремо спростити екстрене ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та деяких інших категорій продукції.

Ще одна пропозиція — тимчасово дозволити ввезення та продаж товарів без обов’язкового нанесення знака відповідності технічним регламентам. Водночас для газових котлів і водонагрівачів цю вимогу пропонують залишити через вимоги безпеки.

Спрощення для продуктів продовжили, бізнес просить такого ж для інших товарів

У 2022 році уряд запровадив тимчасові спрощення маркування імпортованих продуктів і кормів через порушення логістики після початку повномасштабної війни.

Постановою №980 уряд передбачив припинення дії цих правил з 1 жовтня 2026 року.

Водночас за повідомленням ЄБА, для харчової продукції уряд уже продовжив дію спеціального механізму до 1 квітня. Тепер асоціація просить запровадити аналогічний підхід і для нехарчових товарів.

У ЄБА вважають, що це дозволить імпортерам уникати списання товарів і перебоїв із поставками у випадках, коли через атаки неможливо виконати стандартні процедури маркування.

Нагадаємо, раніше уряд вирішив повернути повні вимоги до маркування імпортованих харчових продуктів і кормів, а оператори ринку мають знову повністю дотримуватися вимог законодавства.