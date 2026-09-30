Іпотека в Україні у липні: банки видали 1,4 млрд грн кредитів

Українські банки у липні 2026 року видали 710 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Найбільше позик припало на Київську область - 265 договорів на 543 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Іпотека в Україні

На первинному ринку у липні банки уклали 367 іпотечних договорів на 730 млн грн. Із них 134 кредити на загальну суму 253 млн грн були видані під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

Ще 343 кредити на 714 млн грн припали на вторинний ринок житла.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою на первинному ринку становила 7,64% річних, тоді як на вторинному — 10,06%.

При цьому частка непрацюючих кредитів в іпотечному портфелі банків становила 12%.

Де найчастіше брали іпотеку

Лідером за обсягом нової іпотеки у липні стала Київська область - 265 договорів на 543 млн грн, що становить 38% від загального обсягу виданих кредитів.

У Києві банки уклали 87 іпотечних договорів на 209 млн грн. На Львівщину припало 52 кредити на 130 млн грн, на Вінницьку область - 28 кредитів на 58 млн грн, а на Волинську - 25 кредитів на 54 млн грн.

У щомісячному опитуванні взяли участь 38 банків, на які припадає понад 95% загального валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів повідомили 14 із них.

У травні 2026 року Рада з фінансової стабільності схвалила оновлену Стратегію розвитку іпотечного кредитування. Документ передбачає розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті для підвищення доступності житла.

Раніше повідомлялось, що іпотечне кредитування в Україні скорочується другий місяць поспіль. У червні банки видали 763 кредити на 1,47 млрд грн — проти 776 на 1,53 млрд грн у травні та 910 на 1,7 млрд грн у квітні. Таким чином, від квітневого рівня кількість нових іпотек зменшилася приблизно на 16%.