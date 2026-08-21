Українці беруть менше іпотек: видача кредитів скорочується другий місяць поспіль

Іпотечне кредитування в Україні скорочується другий місяць поспіль. У червні банки видали 763 кредити на 1,47 млрд грн — проти 776 на 1,53 млрд грн у травні та 910 на 1,7 млрд грн у квітні. Таким чином, від квітневого рівня кількість нових іпотек зменшилася приблизно на 16%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

На первинному ринку банки видали 399 кредитів на 770 млн грн. Із них 167 позик на 297 млн грн припали на житло, яке ще будується, під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

На вторинному ринку у червні оформили 364 іпотечні кредити на загальну суму 698 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила:

7,74% річних на первинному ринку;

9,86% річних на вторинному ринку.

Частка непрацюючих кредитів в іпотечному портфелі становила 12%.

Найбільше іпотеки у червні видали у Київській області — 268 договорів на 521 млн грн. Далі йдуть Київ — 102 кредити на 229 млн грн, Львівська область — 51 на 107 млн грн, Одеська — 38 на 61 млн грн та Вінницька — 32 кредити на 64 млн грн.

В опитуванні НБУ взяли участь 38 банків, на які припадає понад 98% загального іпотечного портфеля. Про видачу нових кредитів повідомили лише 13 банків.

Нагадаємо, у квітні банки видали іпотеки на 1,7 млрд грн — тоді було оформлено 910 кредитів, а більшість позик також припала на первинний ринок.