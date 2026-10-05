Удари по складах і видавництвах: росіяни за літо спалили 13 мільйонів українських книг

Російські війська влітку 2026 року досягли піку своїх атак на українське книговидавництво, знищивши приблизно 13 мільйонів примірників україноязычних книг.

Як пише Dilo, про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк наголошує, що ці напади є частиною цілеспрямованої кампанії агресора проти цивільної інфраструктури, складів і книжкових сховищ.

"Вони не можуть окупувати Київ. Тож вони націлені на склади по всьому Києву, щоб забрати у нас можливість повсякденного життя, а книги стали частиною цього життя", — говорить вона.

Подібну тактику окупанти застосовували ще на початку повномасштабного вторгнення на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини, де першочергово вилучали та спалювали українську літературу.

Мільйонні збитки видавництв

Напади ворога завдали серйозного удару по українській книжковій галузі, вплинувши на продажі та обсяги випуску продукції. Урядові оцінки свідчать, що спалені за літо 13 мільйонів примірників становлять близько третини всіх книг, надрукованих в Україні у 2026 році.

У матеріалі The Guardian згадуються українські видавництва та книгарні, які постраждали від російської агресії. Зокрема масштабний склад харківського видавництва "Ранок", де в серпні згоріло 8 мільйонів примірників. Також "Крапки" з Кременчука, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Хто це?", "Книголав" та столична книгарня "Сенс".

Знищення мільйонів накладів створило загрозу гострого дефіциту літератури та навчальних матеріалів напередодні нового навчального року та осіннього сезону. Постраждали як великі гравці ринку, так і незалежні молоді проєкти, частина яких змушена призупинити роботу.

Боротьба за виживання

Попри виклики, галузь демонструє стійкість. Зокрема, харківське видавництво "Vivat", яке влітку втратило книги на 16 мільйонів гривень через ворожі обстріли та мародерство на складах, вже затвердило графік випусків на 2027 рік.

Представники індустрії продовжують шукати рішення: видавництва форсують перевидання підручників і бестселерів, щоб заповнити дефіцит у школах і підтримати фінансову стійкість бізнесу.

Видавці адаптуються до нових реалій: вони розосереджують залишки продукції по менших сховищах, форсують перевидання бестселерів і підручників, а також залучають грантову підтримку. Уряд та представники галузі наголошують, що атаки на книжки є частиною цілеспрямованої політики знищення української ідентичності, проте українська література продовжує розвиватися попри воєнні виклики.

Удари по складах книжок

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська атака пошкодила та знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському на Київщині.

Зокрема, постраждали такі видавництва: "Видавництво Старого Лева", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лабораторія", "Наш Формат", ArtBooks, "Ранок", BookChef та інші.

Засновник і директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович повідомив, що через значні руйнування приміщення та втрату великого накладу надрукованих видань можливі тимчасові затримки з доставленням замовлень покупцям.

Засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за місяць знищила третину всіх книжок, які Україна видає за рік. Унаслідок серпневих обстрілів держава втратила близько 15 млн видань, і через значні збитки та брак коштів частина видавництв може не пережити наслідків атак.