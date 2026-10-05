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Удары по складам и издательствам: россияне за лето сожгли 13 миллионов украинских книг
Российские войска летом 2026 года достигли пика своих атак на украинское книгоиздательство, уничтожив примерно 13 миллионов экземпляров украиноязычных книг.
Как пишет Dilo, об этом говорится в материале The Guardian.
Заместитель министра культуры Украины Богдан Лаюк отмечает, что эти нападения являются частью целенаправленной кампании агрессора против гражданской инфраструктуры, складов и книжных хранилищ.
"Они не могут оккупировать Киев. Поэтому они нацелены на склады по всему Киеву, чтобы унести у нас возможность повседневной жизни, а книги стали частью этой жизни", — говорит она.
Подобную тактику оккупанты применяли еще в начале полномасштабного вторжения на деоккупированных территориях Харьковщины и Херсонщины, где в первую очередь изымали и сжигали украинскую литературу.
Миллионный ущерб издательств
Нападения врага нанесли серьезный удар по украинской книжной отрасли, повлияв на продажи и объемы выпуска продукции. Правительственные оценки свидетельствуют, что сожженные за лето 13 миллионов экземпляров составляют около трети всех книг, опубликованных в Украине в 2026 году.
В материале The Guardian упоминаются украинские издательства и книжные магазины, пострадавшие от российской агрессии. В частности, масштабный состав харьковского издательства "Утро", где в августе сгорело 8 миллионов экземпляров. Также "Точки" из Кременчуга, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Кто это?", "Книголов" и столичный книжный магазин "Смысл".
Уничтожение миллионов тиражей создало угрозу острого дефицита литературы и учебных материалов в канун нового учебного года и осеннего сезона. Пострадали как крупные игроки рынка, так и независимые молодые проекты, часть которых вынуждена была приостановить работу.
Борьба за выживание
Несмотря на вызовы, отрасль демонстрирует устойчивость. В частности, харьковское издательство "Vivat", которое летом потеряло книги на 16 миллионов гривен из-за вражеских обстрелов и мародерства на складах, уже утвердило график выпусков на 2027 год.
Представители промышленности продолжают искать решения: издательства форсируют переиздание учебников и бестселлеров, чтобы восполнить дефицит в школах и поддержать финансовую устойчивость бизнеса.
Издатели адаптируются к новым реалиям: они рассредоточивают остатки продукции по меньшим хранилищам, форсируют переиздание бестселлеров и учебников, а также привлекают грантовую поддержку. Правительство и представители отрасли отмечают, что атаки на книги являются частью целенаправленной политики уничтожения украинской идентичности, однако украинская литература продолжает развиваться, несмотря на военные вызовы.
Удары по слогам книг
Напомним, в ночь на 28 августа российская атака повредила и уничтожила книжные тиражы не менее трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском Киевской области.
В частности, пострадали такие издательства: "Издательство Старого Льва", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лаборатория", "Наш Формат", ArtBooks, "Утро", BookChef и другие.
Основатель и директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович сообщил, что из-за значительных разрушение помещения и потерю большого тиража напечатанных изданий возможны временные задержки с доставкой заказов покупателям.
Основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов тоже сообщил, что от российских обстрелов пострадал состав, где находились книги его книжного магазина, Book.ua и ряда издателей.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия за месяц уничтожила треть всех книг, изданных Украиной за год. В результате августовских обстрелов государство потеряло около 15 млн изданий, и из-за значительных убытков и нехватки средств часть издательств может не пережить последствий атак.