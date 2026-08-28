Россия атаковала склад с книгами Readeat и украинских издательств: подробности

В Киеве российский шахед попал в склад с книгами Readeat, Book.ua и ряда украинских издательств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов.

Дрон попал в склад с книгами

По его словам, российский шахед попал прямо в складское помещение. Из-за повреждений сегодня, 28 августа, отправка заказов не будет осуществляться.

Ранее сообщалось, что в странский книжный рынок переживает двойной удар : на фоне снижения спроса отрасль несет прямые потери из-за российских атак. Издательства теряют составы и тиражи, вынужденные перестраивать логистику, пересматривать инвестиционные планы и сокращать издательские программы.

В начале 2026 года книжный рынок уже сталкивался со снижением спроса из-за выезда части украинцев за границу и падения покупательной способности населения. Российские обстрелы дополнительно усугубляют ситуацию, создавая новые риски для стабильности отрасли.

Об обстрелах издательств и типографий

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный склад логистического комплекса Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.

Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.

Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.