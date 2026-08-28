Росія атакувала склад із книгами Readeat та українських видавництв: подробиці

У Києві російський “шахед” влучив у склад із книгами Readeat, Book.ua та низки українських видавництв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов.

Дрон влучив у склад із книгами

За його словами, російський шахед влучив безпосередньо в складське приміщення. Через пошкодження сьогодні, 28 серпня, відправлення замовлень не здійснюватимуться.

Раніше повідомлялось, що український книжковий ринок переживає подвійний удар: на тлі зниження попиту галузь зазнає прямих втрат через російські атаки. Видавництва втрачають склади та наклади, змушені перебудовувати логістику, переглядати інвестиційні плани та скорочувати видавничі програми.

На початку 2026 року книжковий ринок уже стикався зі зниженням попиту через виїзд частини українців за кордон і падіння купівельної спроможності населення. Російські обстріли додатково погіршують ситуацію, створюючи нові ризики для стабільності галузі.

Про обстріли видавництв та типографій

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції — близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Також внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Додамо, раніше під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.