Новини
Дата публікації
Одна з найбільших типографій України постраждала через атаку на Київ (ВІДЕО)

"Від А до Я"
Київська друкарня постраждала від нічного удару дроном/"Від А до Я"

У ніч на 25 листопада під час масованого російського удару по столиці постраждала київська друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сторінці підприємства в Instagram.

Зазначається, що близько другої години ночі у приміщення типографії влучив дрон-камікадзе типу Shahed.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджені стіни та вибиті шибки. На щастя, інформація про постраждалих серед працівників відсутня.  

“Нічний обстріл торкнувся й нашої друкарні. Пошкодження є, але роботу ми не зупиняємо. Дякуємо всім, хто поруч. Разом сильніші”, - написали працівники.

Про типографію "Від А до Я"

Як йдеться на сайті компанії, типографія "Від А до Я" була заснована у 2001 році. Друкує листівки, плакати, папки, пакети, блокноти, календарі, щоденники, брошури і каталоги, журнали, етикетки, наклейки, карти та атласи, різного виду упаковки і книги. Близько 97% усіх виробничих відходів застосовується для вторинної переробки.

За даними Опендатабот, засновниками компанії є Болгов Ілля, який володіє 99% статутного капіталу, і Болгова Анна з часткою 1%.

Компанія продемонструвала стабільне зростання виторгу протягом останніх років: від 93,86 млн грн у 2022 році до 204,32 млн грн у 2024 році.

При цьому чистий прибуток зріс майже в п'ять разів: з 690,8 тис. грн у 2022 році до 3,17 млн грн у 2024 році.  

Атака на Київ 25 листопада

Російська армія 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Також внаслідок масованої російської ракетної атаки  25 листопада у Києві постраждало підприємство "Текстиль-Контакт". Обійшлося руйнуванням деяких власних складських та виробничих приміщень в Дарницькому районі.

Автор:
Тетяна Бесараб