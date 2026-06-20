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Втрати ворога станом на 20 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1578 добу повномасштабної війни становлять 1 390 660 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 червня втратила:
- особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб,
- танків – 12 041 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.
- артилерійських систем – 44 386 (+88) од.
- РСЗВ – 1 883 (+2) од.
- засоби ППО – 1 433 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.
- спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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