Втрати ворога станом на 20 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1578 добу повномасштабної війни становлять 1 390 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб,

танків – 12 041 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.

артилерійських систем – 44 386 (+88) од.

РСЗВ – 1 883 (+2) од.

засоби ППО – 1 433 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.

спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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