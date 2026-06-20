Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,11

EUR

51,46

--0,47

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,99

51,75

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

Триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 234 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Новомихайлівка, Новосергіївка, Дерилове та Лиман.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та Віролюбівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне, Торецьке та Кучерів Яр.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія, Василівка, Молодецьке та Новопавлівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Мирне та Новоселівка.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко