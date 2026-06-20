Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026 року

Триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 20 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 234 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував, в бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Новомихайлівка, Новосергіївка, Дерилове та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне, Торецьке та Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія, Василівка, Молодецьке та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Мирне та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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