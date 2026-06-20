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Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2026 года
Продолжается 1578-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июня 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9561 дрон-камикадзе и произвел 2983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы противника и четыре орудия.
Последние новости с фронта сегодня
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Дворичанское.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.
На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергеевка, Дерилово и Лиман.
На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закотного и Калеников.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Свободное, Торецкое и Кучерив Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филиал, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.
На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Елена Константиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в Степногорском районе.
В Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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