Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2026 года

Продолжается 1578-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9561 дрон-камикадзе и произвел 2983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы противника и четыре орудия.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Дворичанское.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергеевка, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закотного и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Свободное, Торецкое и Кучерив Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филиал, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Елена Константиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в Степногорском районе.

В Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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