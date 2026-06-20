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Потери врага по состоянию на 20 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1578 сутки полномасштабной войны составляют 1 390 660 человек.
Потери России в войне на 20 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июня потеряла:
- личного состава – около 1 390 660 (+1 240) человек,
- танков – 12 041 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 787 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 44 386 (+88) ед.
- РСЗО – 1 883 (+2) ед.
- средства ПВО – 1433 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 1695 (+7) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 361 803 (+2 246) ед.
- крылатые ракеты – 4 787 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 109 342 (+476) ед.
- специальная техника – 4314 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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