Новини
Дата публікації
Через російську атаку у Києві обмежили теплопостачання

атака на Київ
Росіяни знову завдали комбінованого удару по Києву / ДСНС

Російська армія 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

У КМДА зауважують, що комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Атака на Київ 24 листопада

Київ 24 листопада атакували дрони та ракети. В окремих районах столиці виникли перебої з електро- та водопостачанням. Телеграм-канали писали про ймовірну атаку на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, але офіційно це не підтверджувалося.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей.

 ДСНС Києва уточнює, що у Дніпровському районі пожежа спалахнула на останніх поверхах 9-поверхівки. Через російський удар тут загинули дві людини, а ще п’ять — зазнали поранень.

Рятувальники ліквідували пожежі на рівні 5-8 поверхів. Зараз тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

У Печерському районі Києва було влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування зазнали 4–8 поверхи. Там пожежу вдалось ліквідувати, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували одну маломобільну людину з будинку.

Раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що внаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. 

Автор:
Світлана Манько