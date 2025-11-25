Запланована подія 2

Из-за российской атаки в Киеве ограничили теплоснабжение

атака на Киев
Россияне снова нанесли комбинированный удар по Киеву / ГСЧС

Российская армия 25 ноября атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ночных обстрелов в столице временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

В КГГА отмечают, что коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.

Атака на Киев 24 ноября

Киев 24 ноября атаковали дроны и ракеты. В отдельных районах столицы возникли перебои с электро- и водоснабжением. Телеграмм-каналы писали о возможной атаке на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, но официально это не подтверждалось.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек.

ГСЧС Киева уточняет, что в Днепровском районе   пожар вспыхнул на последних этажах 9-этажки. Из-за российского удара здесь погибли два человека, а еще пять получили ранения.

Спасатели ликвидировали пожары на уровне 5-8 этажей. Сейчас ведутся работы по разбору конструкций и поиску вероятных пострадавших. Также идет тушение пожара в гаражном кооперативе.

В Печерском районе Киева было попадание в 22-этажный жилой дом. Разрушения подверглись 4–8 этажам. Там пожар удалось ликвидировать, производится разбор конструкций. Спасатели спасли одного маломобильного человека из дома.

Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Автор:
Светлана Манько