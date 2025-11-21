Экспортирует ли Украина электроэнергию при отключениях: объяснение Минэнерго

Украина не осуществляет экспорт электроэнергии. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Об экспорте электроэнергии из Украины

"Произведенная украинскими АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ электроэнергия используется исключительно для обеспечения потребностей внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

В результате масштабных ракетных и дроновых атак противника в Украине получили повреждения все большие тепловые и гидроэлектростанции, что существенно ограничило их способность производить электроэнергию. В то же время уровень потребления остался таким же, как и до обстрелов. В связи с этим все имеющиеся мощности украинских электростанций задействованы исключительно для обеспечения внутренних потребностей, а экспорт электроэнергии за пределы страны временно не осуществляется, отмечают в пресс-службе.

В Минэнерго отмечают, что данные об отсутствии экспорта электроэнергии из Украины можно проверить отдельно по каждой из соседних стран. Соответствующая информация обнародована для направлений Польши, Венгрии и Румынии, что подтверждает отсутствие поставок электроэнергии по этим маршрутам.

Кроме того, на официальной странице НЭК "Укрэнерго" отмечается, что коммерческий экспорт украинской электроэнергии в сопредельные государства пока не осуществляется. В пресс-службе компании отмечают, что все имеющиеся ресурсы энергосистемы направлены на обеспечение внутренних потребностей страны в условиях ограниченных производственных возможностей.

Об интеграции энергосети

Украинская энергосистема интегрирована в европейскую энергосеть и функционирует в синхронном режиме с энергосистемами соседних стран, в частности, Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. В случае такого объединения между странами происходят технические перетоки электроэнергии, обеспечивающие стабильность и балансировку работы энергосистем.

В то же время, эти перетоки не являются коммерческим экспортом. Несмотря на это, иногда их ошибочно или сознательно трактуют как продажи электроэнергии за границу, что является некорректным пониманием принципов функционирования объединенной энергосистемы.

"Это естественное явление, обусловленное законами физики. Как правило, эти перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу – столько сразу возвращается в Украину", - заключают в пресс-службе.

Напомним, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 21 ноября применяются меры ограничения потребления электроэнергии. Атаки врага по энергообъектам обесточили потребителей на Харьковщине и Днепропетровщине. Ненастье оставило без света 17 населенных пунктов в Николаевской области.