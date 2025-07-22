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Электроэнергия без границ: законопроект об объединении энергорынков с ЕС принят в первом чтении

Электроэнергия, линии электропередач
Украина приближается к энергетическому пространству Европы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, закладывающий основы для полной интеграции украинского рынка электроэнергии в энергетическое пространство Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Интеграция рынка электроэнергии Украины с ЕС

Парламент сделал очередной шаг по евроинтеграции — 244 народных депутата проголосовали за законопроект, предусматривающий поэтапное объединение украинского рынка электроэнергии с единым энергетическим пространством Европейского Союза.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики" (регистр. №12087-д ), который был принят в первом чтении.

Этот законопроект базируется на девяти ключевых нормативных актах ЕС, регулирующих функционирование энергетических рынков, целью адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Основная идея — создать прозрачную, конкурентную и безопасную среду для всех участников рынка электроэнергии, как украинских, так и европейских, на равных условиях.

Предложенные изменения открывают путь к полноценной интеграции Украины в энергетическую систему Европы на основе принципа взаимности, когда украинские компании получат такой же доступ к европейскому рынку, как и европейские игроки к украинскому.

Проектом закона предусмотрено:

Внедрение прозрачных европейских правил на украинском рынке электроэнергии для обеспечения честной конкуренции и открытости.

Объединение краткосрочных (спотовых) рынков Украины и ЕС (так называемый market coupling), что позволит:

  • повысить ликвидность рынка;
  • упростить торговлю электроэнергией с ЕС;
  • эффективно использовать межгосударственные пересечения;
  • сделать электроэнергию более доступной для потребителей.

Интеграцию балансирующих рынков с ЕС путем присоединения к европейским платформам:

  • повысит гибкость энергосистемы;
  • обеспечит доступ к резервам ЕС;
  • откроет новые возможности для украинского бизнеса.

Унификация подходов с ЕС в сфере реагирования на кризисные ситуации и подготовки к ним в контексте безопасности электроснабжения.

Усиление прав потребителей через :

  • большую прозрачность условий снабжения;
  • создание инструментов для сравнения предложений поставщиков;
  • привлечение потребителей к участию в рынке.

Углубление сотрудничества между украинским энергетическим регулятором и европейскими органами для обеспечения соответствия украинского рынка стандартам ЕС.

Напомним, в течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт нового поколения. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.

Автор:
Ольга Опенько