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Электроэнергия без границ: законопроект об объединении энергорынков с ЕС принят в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, закладывающий основы для полной интеграции украинского рынка электроэнергии в энергетическое пространство Европейского Союза.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.
Интеграция рынка электроэнергии Украины с ЕС
Парламент сделал очередной шаг по евроинтеграции — 244 народных депутата проголосовали за законопроект, предусматривающий поэтапное объединение украинского рынка электроэнергии с единым энергетическим пространством Европейского Союза.
Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики" (регистр. №12087-д ), который был принят в первом чтении.
Этот законопроект базируется на девяти ключевых нормативных актах ЕС, регулирующих функционирование энергетических рынков, целью адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.
Основная идея — создать прозрачную, конкурентную и безопасную среду для всех участников рынка электроэнергии, как украинских, так и европейских, на равных условиях.
Предложенные изменения открывают путь к полноценной интеграции Украины в энергетическую систему Европы на основе принципа взаимности, когда украинские компании получат такой же доступ к европейскому рынку, как и европейские игроки к украинскому.
Проектом закона предусмотрено:
Внедрение прозрачных европейских правил на украинском рынке электроэнергии для обеспечения честной конкуренции и открытости.
Объединение краткосрочных (спотовых) рынков Украины и ЕС (так называемый market coupling), что позволит:
- повысить ликвидность рынка;
- упростить торговлю электроэнергией с ЕС;
- эффективно использовать межгосударственные пересечения;
- сделать электроэнергию более доступной для потребителей.
Интеграцию балансирующих рынков с ЕС путем присоединения к европейским платформам:
- повысит гибкость энергосистемы;
- обеспечит доступ к резервам ЕС;
- откроет новые возможности для украинского бизнеса.
Унификация подходов с ЕС в сфере реагирования на кризисные ситуации и подготовки к ним в контексте безопасности электроснабжения.
Усиление прав потребителей через :
- большую прозрачность условий снабжения;
- создание инструментов для сравнения предложений поставщиков;
- привлечение потребителей к участию в рынке.
Углубление сотрудничества между украинским энергетическим регулятором и европейскими органами для обеспечения соответствия украинского рынка стандартам ЕС.
Напомним, в течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт нового поколения. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.