Украинская электроэнергия в Европе: новые мощности и ограничения

В июне 2025 года Украина впервые за полтора года стала нетто-экспортером электроэнергии. По данным ExPro, экспорт в прошлом месяце составил 237 тыс. МВт-ч, а импорт – почти 204 тыс. МВт-час.

Для сравнения — в июне прошлого года экспорт электроэнергии отсутствовал вообще, а импорт был рекордным, более 800 тыс. МВт-час. Тогда это связано с разрушительными российскими обстрелами и значительным дефицитом в энергосистеме. Сейчас за год ситуация стабилизировалась и текущий уровень производства и потребления позволяет полноценно восстанавливать трансграничную торговлю.

С 1 июля для украинской и молдавской энергосистем увеличена максимальная мощность экспорта в страны Европейского Союза — с 650 до 900 МВт.

Срок действия нового лимита – до 1 августа, в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно.

"В процессе еженедельной оценки состояния сети — величина экспорта может быть скорректирована, в соответствии с требованиями операционной безопасности", — отметил новый глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

За первые 7 дней июля уже было суммарно экспортировано почти 96 тысяч. МВт-ч, в то время как импорт составил 32,7 тыс. МВт-час.

Средний почасовой экспорт электроэнергии в июне и июле 2025 года, МВт-час

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

В предыдущие месяцы экспорт электроэнергии из Украины в основном производился в дневные часы — в период максимальной генерации солнечных электростанций. В настоящее время поставки заметно возрастают в ночное время и во время утреннего пика потребления. Более высокие цены на европейских рынках позволяют украинским компаниям наращивать экспортные доходы и формировать дополнительный финансовый ресурс для поддержки энергосистемы в зимний период. Так, в пятницу, 4 июля, в часы утреннего пика объемы экспорта достигали рекордных 900–1000 МВт (выше установленных ограничений, поскольку учитывают и поставки в Молдову). В этот день суточный объем экспорта составил 18 тысяч. МВт-час — один из самых высоких показателей за последние несколько лет. В то же время, в дневные часы, во время так называемого solar peak, экспорт становится экономически невыгодным из-за минимальных, а иногда и отрицательных цен на смежных рынках. Это, в частности, одна из причин задержек с реализацией экспортных аукционов со стороны "Гарантированного покупателя", неоднократно выходившего на торги на площадке Украинской энергетической биржи. Такие аукционы остаются безрезультатными из-за установленной стартовой цены в соответствии с Постановлением КМУ, которое слишком высоко для условий соседних рынков.

Однако уже в начале второй недели июля можно ожидать несущественное сокращение поставок из-за жары в Украине и, соответственно, роста потребления из-за необходимости включения кондиционеров. Но импорт и дальше остается на невысоком уровне.

По оценке ExPro за первое полугодие этого года экспорт осуществляли более 30 компаний. Лидеры — производители ДТЭК Западэнерго и Укргидроэнерго, а также такие трейдеры как Энергетическая компания Украины, Д.Трейдинг, Сипиджи Энерджи, Синапс Электрик и другие.

В общем, возвращение Украины в статус нетто-экспортера электроэнергии свидетельствует о системном улучшении ситуации в энергосистеме. Такой рост стал возможным благодаря постепенному восстановлению энергоинфраструктуры, росту новых мощностей, а также усилению интеграции Украины в европейский энергетический рынок.