Українська електроенергія в Європі: нові потужності та обмеження

У червні 2025 року Україна вперше за понад півтора року стала нетто-експортером електроенергії. За даними ExPro, експорт минулого місяця склав 237 тис. МВт-год, а імпорт – майже 204 тис. МВт-год.

Для порівняння — у червні минулого року експорт електроенергії був взагалі відсутній, а імпорт був рекордним, понад 800 тис. МВт-год. Тоді це було повʼязано із руйнівними російськими обстрілами та значним дефіцитом в енергосистемі. Наразі, за рік, ситуація стабілізувалась та поточний рівень виробництва та споживання дозволяє повноцінно відновлювати транскордонну торгівлю.

З 1 липня для української та молдовської енергосистем збільшено максимальну потужність експорту до країн Європейського Союзу — з 650 до 900 МВт. Як зауважують у Міненерго, експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі. Наразі поточна ситуація дозволяю здійснювати експорт майже в усі години доби.

Термін чинності нового ліміту — до 1 серпня, надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно.

"У процесі щотижневої оцінки стану мережі — величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки", — зазначив новий очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За перші 7 днів липня вже було сумарно експортовано майже 96 тис. МВт-год, в той час, як імпорт склав 32,7 тис. МВт-год.

Середній погодинний експорт електроенергії у червні та липні 2025 року, МВт-год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

У попередні місяці експорт електроенергії з України переважно здійснювався у денні години — в період максимальної генерації сонячних електростанцій. Нині ж поставки помітно зростають у нічний час та під час ранкового піка споживання. Вищі ціни на європейських ринках дозволяють українським компаніям нарощувати експортні доходи й формувати додатковий фінансовий ресурс для підтримки енергосистеми в зимовий період. Так, у п’ятницю, 4 липня, у години ранкового піка обсяги експорту сягали рекордних 900–1000 МВт (вище за встановлені обмеження, оскільки враховують і поставки до Молдови). У цей день добовий обсяг експорту становив 18 тис. МВт-год — один із найвищих показників за останні кілька років. Водночас у денні години, під час так званого solar peak, експорт стає економічно невигідним через мінімальні, а подекуди й від’ємні ціни на суміжних ринках. Це, зокрема, одна з причин затримок із реалізацією експортних аукціонів з боку "Гарантованого покупця", який неодноразово виходив на торги на майданчику Української енергетичної біржі. Такі аукціони залишаються безрезультатними через встановлену стартову ціну, відповідно до Постанови КМУ, що є надто високою для умов сусідніх ринків.

Проте, вже на початку другого тижня липня можна очікувати несуттєве скорочення поставок через спеку в Україні та, відповідне, зростання споживання через необхідність у ввімкненні кондиціонерів. Але імпорт і надалі залишається на невисокому рівні.

За оцінкою ExPro, за перше півріччя цього року експорт здійснювали понад 30 компаній. Лідери — виробники ДТЕК Західенерго та Укргідроенерго, а також і такі трейдери як Енергетична компанія України, Д.Трейдінг, Сіпіджі Енерджі, Синапс Електрик та інші.

Загалом, повернення України до статусу нетто-експортера електроенергії свідчить про системне покращення ситуації в енергосистемі. Таке зростання стало можливим завдяки поступовій відбудові енергоінфраструктури, зростанню нових потужностей, а також посиленню інтеграції України до європейського енергетичного ринку.