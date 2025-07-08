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Енергетика
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Українська електроенергія в Європі: нові потужності та обмеження

У червні 2025 року Україна вперше за понад півтора року стала нетто-експортером електроенергії. За даними ExPro, експорт минулого місяця склав 237 тис. МВт-год, а імпорт – майже 204 тис. МВт-год.

Для порівняння  у червні минулого року експорт електроенергії був взагалі відсутній, а імпорт був рекордним, понад 800 тис. МВт-год. Тоді це було повʼязано із руйнівними російськими обстрілами та значним дефіцитом в енергосистемі. Наразі, за рік, ситуація стабілізувалась та поточний рівень виробництва та споживання дозволяє повноцінно відновлювати транскордонну торгівлю.

З 1 липня для української та молдовської енергосистем збільшено максимальну потужність експорту до країн Європейського Союзу  з 650 до 900 МВт. Як зауважують у Міненерго, експорт електроенергії з України здійснюється виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі. Наразі поточна ситуація дозволяю здійснювати експорт майже в усі години доби.

Термін чинності нового ліміту  до 1 серпня, надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно.

"У процесі щотижневої оцінки стану мережі  величину експорту може бути скориговано, відповідно до вимог операційної безпеки",  зазначив новий очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За перші 7 днів липня вже було сумарно експортовано майже 96 тис. МВт-год, в той час, як імпорт склав 32,7 тис. МВт-год.

Середній погодинний експорт електроенергії у червні та липні 2025 року, МВт-год

Фото 2 — Українська електроенергія в Європі: нові потужності та обмеження
Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

У попередні місяці експорт електроенергії з України переважно здійснювався у денні години — в період максимальної генерації сонячних електростанцій. Нині ж поставки помітно зростають у нічний час та під час ранкового піка споживання. Вищі ціни на європейських ринках дозволяють українським компаніям нарощувати експортні доходи й формувати додатковий фінансовий ресурс для підтримки енергосистеми в зимовий період. Так, у п’ятницю, 4 липня, у години ранкового піка обсяги експорту сягали рекордних 900–1000 МВт (вище за встановлені обмеження, оскільки враховують і поставки до Молдови). У цей день добовий обсяг експорту становив 18 тис. МВт-год — один із найвищих показників за останні кілька років. Водночас у денні години, під час так званого solar peak, експорт стає економічно невигідним через мінімальні, а подекуди й від’ємні ціни на суміжних ринках. Це, зокрема, одна з причин затримок із реалізацією експортних аукціонів з боку "Гарантованого покупця", який неодноразово виходив на торги на майданчику Української енергетичної біржі. Такі аукціони залишаються безрезультатними через встановлену стартову ціну, відповідно до Постанови КМУ, що є надто високою для умов сусідніх ринків.

Проте, вже на початку другого тижня липня можна очікувати несуттєве скорочення поставок через спеку в Україні та, відповідне, зростання споживання через необхідність у ввімкненні кондиціонерів. Але імпорт і надалі залишається на невисокому рівні.

За оцінкою ExPro, за перше півріччя цього року експорт здійснювали понад 30 компаній. Лідери — виробники ДТЕК Західенерго та Укргідроенерго, а також і такі трейдери як Енергетична компанія України, Д.Трейдінг, Сіпіджі Енерджі, Синапс Електрик та інші.

Загалом, повернення України до статусу нетто-експортера електроенергії свідчить про системне покращення ситуації в енергосистемі. Таке зростання стало можливим завдяки поступовій відбудові енергоінфраструктури, зростанню нових потужностей, а також посиленню інтеграції України до європейського енергетичного ринку.