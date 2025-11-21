Запланована подія 2

Последствия обстрелов и непогоды: ограничения электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины

свет
Атаки дронов затрудняют возобновление электроснабжения / Pexels

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины 21 ноября применяются меры ограничения потребления электроэнергии. Атаки врага по энергообъектам обесточили потребителей на Харьковщине и Днепропетровщине. Ненастье оставило без света 17 населенных пунктов в Николаевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

В настоящее время действуют графики почасовых отключений – объемом от 2 до 4 очередей. Также во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

В результате ночной атаки врага на энергообъекты в нескольких областях обесточены потребители на Харьковщине и Днепропетровщине. Ремонтные бригады уже проводят аварийно-восстановительные работы, как только это позволяет ситуация безопасности.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и заживить всех потребителей", - отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, из-за сложных погодных условий в Николаевской области обесточены 17 населенных пунктов. Заживление этих потребителей ожидается до конца суток.

Несмотря на ограничения, потребление электроэнергии остается высоким: по состоянию на 8:00 оно было на 2,1% выше, чем вчера. 20 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 3,3% ниже максимума 19 ноября. Причина – больший объем применения мер ограничения.

Энергетики призывают украинцев ограничить использование мощных электроприборов, особенно в пиковые часы (утром и вечером). Это поможет снизить длительность вынужденных отключений.

Напомним, 20 ноября по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применены экстренные отключения электроэнергии .

Автор:
Татьяна Ковальчук