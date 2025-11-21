Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Готівковий курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Наслідки обстрілів та негоди: обмеження електроенергії діятимуть у всіх регіонах України

світло
Атаки дронів ускладнюють відновлення електропостачання / Pexels

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України 21 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Атаки ворога по енергооб’єктах знеструмили споживачів на Харківщині та Дніпропетровщині. Негода залишила без світла 17 населених пунктів на Миколаївщині. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наразі діють графіки погодинних відключень – обсягом від 2 до 4 черг. Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Внаслідок нічної атаки ворога на енергооб'єкти у кількох областях є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Крім того, через складні погодні умови (негоду) на Миколаївщині знеструмлені 17 населених пунктів. Заживлення цих споживачів очікується до кінця доби.

Попри обмеження, споживання електроенергії залишається високим: станом на 8:00 воно було на 2,1% вищим, ніж вчора. 20 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,3% нижчим, ніж максимум 19 листопада. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження.

Енергетики закликають українців обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години (вранці та ввечері). Це допоможе знизити тривалість вимушених відключень.

Нагадаємо, 20 листопада за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовувались екстрені відключення електроенергії, які за кілька годин були скасовані.

Автор:
Тетяна Ковальчук