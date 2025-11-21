Наслідки обстрілів та негоди: обмеження електроенергії діятимуть у всіх регіонах України

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України 21 листопада застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. Атаки ворога по енергооб’єктах знеструмили споживачів на Харківщині та Дніпропетровщині. Негода залишила без світла 17 населених пунктів на Миколаївщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Наразі діють графіки погодинних відключень – обсягом від 2 до 4 черг. Також в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Внаслідок нічної атаки ворога на енергооб'єкти у кількох областях є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Крім того, через складні погодні умови (негоду) на Миколаївщині знеструмлені 17 населених пунктів. Заживлення цих споживачів очікується до кінця доби.

Попри обмеження, споживання електроенергії залишається високим: станом на 8:00 воно було на 2,1% вищим, ніж вчора. 20 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 3,3% нижчим, ніж максимум 19 листопада. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження.

Енергетики закликають українців обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години (вранці та ввечері). Це допоможе знизити тривалість вимушених відключень.

Нагадаємо, 20 листопада за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовувались екстрені відключення електроенергії, які за кілька годин були скасовані.