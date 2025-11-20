Запланована подія 2

Україна повернулася до екстрених відключень світла: в яких областях діють

лічильник, свічка, відключення електроенергії
У низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла. / Shutterstock

20 листопада за командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосовані екстрені відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що рішення ухвалено "через ситуацію в енергосистемі".

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі",  додали в енергетичній компанії.

В Київській ОВА нагадали, що під час екстрених відключень не діють графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь.

Водночас в "Укренерго" кажуть, що через складну ситуацію в енергосистемі у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – додали в державній компанії.

Нагадаємо, 20 листопада армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи. 

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Тетяна Ковальчук