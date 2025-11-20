Запланована подія 2

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях: графіки відключення діють по всій Україні

Лінії електропередач
20 листопада світло обмежуватимуть у всіх регіонах України / Freepik

20 листопада армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Графіки відключень світла 20 листопада

У Міненерго нагадують, що у четвер, 20 листопада, по всій Україні  застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг (залежно від регіону).
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько