Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях: графіки відключення діють по всій Україні

20 листопада армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Графіки відключень світла 20 листопада

У Міненерго нагадують, що у четвер, 20 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ):

З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг (залежно від регіону).

Графіки обмеження потужності (ГОП):

З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.