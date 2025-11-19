Запланована подія 2

Наслідки атак РФ: 20 листопада світло обмежуватимуть у всіх регіонах України – "Укренерго"

світло
20 листопада світло обмежуватимуть у всіх регіонах України / Depositphotos

У четвер, 20 листопада, по всій Україні будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії та потужності. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг (залежно від регіону).
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

В "Укренерго" додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Споживачів закликають стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають громадян споживати електроенергію ощадливо щоразу, коли світло з’являється за графіком.

 Атака РФ на об’єкти української енергосистеми

19 листопада російська армія  вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях. 

Також Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. У компанії повідомили, що пошкоджено обладнання. 

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Бесараб