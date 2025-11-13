В "Укренерго" пояснили, чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла

В "Укренерго" пояснили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, але він не може вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Там зауважили, що імпорт електроенергії не є панацеєю.

"Враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію — теж обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж", - наголосили в компанії.

Там зауважили, що враховуючи всі фактори і ризики (зокрема, щодо здійснення Росією атак на підстанції, які забезпечують видачу потужності українських АЕС) — "Укренерго" вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у грудні до рівня 2 300 МВт.

"Зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту — створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів — досить обмежені", - пояснюють в "Укренерго".

Тому, щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.

Зауважимо, у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год. Це зростання відбулося на тлі посилених потреб та обмежень у власній генерації, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Загалом, у порівнянні з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії в країну зріс удвічі.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.