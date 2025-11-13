В "Укрэнерго" объяснили, может ли импорт электроэнергии отменить графики отключения света

В "Укрэнерго" объяснили, что импорт электроэнергии – это важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления, но он не может решить проблему энергодефицита и отменить необходимость отключения света.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Там отметили, что импорт электроэнергии не панацея.

"Учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в потерявших собственное генерацию регионах — тоже ограничивается возможностями магистральной и распределительных сетей", - подчеркнули в компании.

Там отметили, что учитывая все факторы и риски (в частности, по осуществлению Россией атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности украинских АЭС), "Укрэнерго" уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2 300 МВт.

"Обусловленная российскими атаками проблема энергодефицита — создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Возможности для передачи энергии от электростанций потребителям за многие сотни километров — достаточно ограничены", - объясняют в "Укр.

Поэтому, чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения в регионах по пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

При этом в части областей, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать регионам, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.

Отметим, что в октябре 2025 года Украина значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-час. Этот рост произошел на фоне усиленных потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры. В целом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в страну вырос вдвое.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.