Импорт электричества из Европы вырастет: Украина договорилась об увеличении объемов в декабре

Украина договорилась с ENTSO-E (Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии) об увеличении мощностей для импорта электроэнергии с 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Новый максимальный уровень пропускной способности международных связей начнет действовать уже в декабре.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в Укринформе сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВт", – заявил он.

Однако Зайченко отметил, что доступную способность в 2,1 ГВт Украина не может использовать в полной мере из-за ограничений в энергосистеме. Энергетики сейчас устраняют эти ограничения.

По его словам, импорт электроэнергии происходит в тех объемах, которые необходимы предприятиям во избежание ограничений мощности (или графиков отключений).

Напомним, в октябре 2025 года Украина значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-ч. Этот рост произошел на фоне усиленных потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры. В целом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в страну вырос вдвое.