Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт электричества из Европы вырастет: Украина договорилась об увеличении объемов в декабре

электроэнергия
В декабре Украина увеличит объемы закупок электроэнергии из Европы / Depositphotos

Украина договорилась с ENTSO-E (Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии) об увеличении мощностей для импорта электроэнергии с 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Новый максимальный уровень пропускной способности международных связей начнет действовать уже в декабре.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в Укринформе сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВт", – заявил он.

Однако Зайченко отметил, что доступную способность в 2,1 ГВт Украина не может использовать в полной мере из-за ограничений в энергосистеме. Энергетики сейчас устраняют эти ограничения.

По его словам, импорт электроэнергии происходит в тех объемах, которые необходимы предприятиям во избежание ограничений мощности (или графиков отключений).

Напомним, в октябре 2025 года Украина значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-ч. Этот рост произошел на фоне усиленных потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры. В целом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в страну вырос вдвое.

Автор:
Татьяна Бессараб