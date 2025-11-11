Запланована подія 2

Новини
Імпорт електрики з Європи зросте: Україна домовилася про збільшення обсягів у грудні

електроенергія
У грудні Україна збільшить обсяги закупівель електроенергії з Європи / Depositphotos

Україна домовилася з ENTSO-E (Європейською мережею операторів системи передачі електроенергії) про збільшення потужностей для імпорту електроенергії з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. Новий максимальний рівень пропускної спроможності міжнародних перетинів почне діяти вже у грудні.

Як пише Delo.ua, про це на брифінгу в "Укрінформі" повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

"На наступний місяць уже досягнена домовленість із європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВт", - заявив він.

Проте Зайченко зауважив, що наразі доступну спроможність у 2,1 ГВт Україна не може використати повною мірою через обмеження в енергосистемі. Енергетики зараз усувають ці обмеження.

За його словами, імпорт електроенергії відбувається в тих обсягах, які необхідні підприємствам, щоб уникнути обмежень потужності (або графіків відключень).  

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год. Це зростання відбулося на тлі посилених потреб та обмежень у власній генерації, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Загалом, у порівнянні з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії в країну зріс удвічі.

Автор:
Тетяна Бесараб