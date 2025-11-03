- Категорія
У жовтні Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,5 раза: основні країни-постачальники
Україна у жовтні 2025 року значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год. Основними країнами-постачальниками стали Угорщина та Польща.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії ExPro.
Це зростання відбулося на тлі посилених потреб та обмежень у власній генерації, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Загалом, у порівнянні з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії в країну зріс удвічі.
Географія імпорту електроенергії
Зростання імпорту електроенергії у жовтні зафіксовано за всіма напрямами.
Основні країни-постачальники:
- Угорщина займає найбільшу частку – 51% від загального обсягу імпорту;
- Польща: посідає друге місце, з часткою 22%.
Наприкінці жовтня Україна також відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після майже двомісячної перерви, спричиненої ремонтом на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт зі Словаччини за останні 3 дні місяця склав 7,6 тис. МВт-год.
Падіння експорту
Водночас, через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури обсяг експорту електроенергії впав на 85%.
Загалом у жовтні 2025 року до країн ЄС та Молдови було експортовано лише 90,8 тис. МВт-год електроенергії. Поставки скоротились за всіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку в українському експорті електроенергії зайняла Угорщина – 43%.
Раніше повідомлялося, що максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні 2025 року зросла до 2,1 ГВт, що значно перевищує показники попередніх місяців.