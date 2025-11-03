В октябре Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза: основные страны-поставщики

Украина в октябре 2025 года значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-ч. Основными странами-поставщиками стали Венгрия и Польша.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании ExPro.

Этот рост произошел на фоне усиленных потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры. В целом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в страну вырос вдвое.

География импорта электроэнергии

Рост импорта электроэнергии в октябре зафиксирован по всем направлениям.

Основные страны-поставщики:

Венгрия занимает наибольшую долю – 51% общего объема импорта;

Польша: занимает второе место с долей 22%.

Динамика импорта электроэнергии.



В конце октября Украина также возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва, вызванного ремонтом на линии Вельке Капушаны-Мукачево. Импорт из Словакии за последние 3 дня месяца составил 7,6 тыс. МВт-ч.

Падение экспорта

В то же время из-за усиления обстрелов энергетической инфраструктуры объем экспорта электроэнергии упал на 85%.

В октябре 2025 года в страны ЕС и Молдовы было экспортировано только 90,8 тыс. МВт-ч электроэнергии. Поставки сократились по всем направлениям, кроме Словакии. Наибольшую долю в украинском экспорте электроэнергии заняла Венгрия – 43%.

Экспорт электроэнергии в разрезе стран.



Ранее сообщалось, что максимальная мощность импорта электроэнергии в октябре 2025 года выросла до 2,1 ГВт, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев.