Подготовка к отопительному сезону: импорт электроэнергии в Украину достигает рекордных 2,1 ГВт

электроэнергия
Украина увеличила импорт электроэнергии. / Freepik

Максимальная мощность импорта электроэнергии в Украину в октябре 2025 года выросла до 2,1 ГВт, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев. Это позволяет укрепить энергетическую устойчивость страны в преддверии отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Укрэнерго.

Подготовка к отопительному сезону

Руководители НЭК "Укрэнерго" обсудили с представителями Федерации работодателей Украины готовность сети передачи электроэнергии к отопительному сезону, развитие системы распределенной генерации и возможность импорта электроэнергии в осенне-зимний период.

Глава правления компании Виталий Зайченко сообщил, что высоковольтная сеть "Укрэнерго" полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии.

"Если бы не российские обстрелы – мы могли бы сказать, что никаких трудностей во время отопительного сезона не ожидаем. К сожалению, удары врага по энергообъектам продолжаются. Россия снова атакует как генерацию, так и наши подстанции. В этом контексте – очень важен откровенный диалог с бизнесом и промышленностью. на рынке электроэнергии", – заявил Зайченко.

По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, в текущем году объем этого вида генерации в Украине по состоянию на октябрь вырос на 270%. Также заметный рост зафиксирован и в работе установок хранения энергии. Большую роль в этом сыграли информационно-разъяснительная работа с бизнесом, в том числе с участием Федерации работодателей, и специальные аукционы "Укрэнерго" на долгосрочное предоставление вспомогательных услуг, отметили в пресс-службе.

Что касается поставок электроэнергии в отопительный сезон, максимальная мощность импорта в октябре выросла и достигла 2,1 ГВт. Для дальнейшего увеличения технических возможностей импорта производится работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR).

Ранее сообщалось, что Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября.

Автор:
Ольга Опенько