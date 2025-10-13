Кабмін на місяць скоротив опалювальний сезон: стартуватиме 1 листопада

Кабінет міністрів визначив нові терміни опалювального сезону 2025/2026: він триватиме з 1 листопада до 31 березня. Відповідну постанову уряд ухвалив 8 жовтня, передає Delo.ua.

Зокрема, урядовим рішенням було визначено початок опалювального сезону 1 листопада замість 15 жовтня, а закінчення – 31 березня замість 15 квітня.

Росія руйнує український газовидобуток

3 жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку "Нафтогазу", зокрема на Харківщині та Полтавщині.

"Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу", – розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Водночас в "Нафтогазі" стверджують, що майже завершили підготовку до опалювального сезону. Так, станом на 1 жовтня план уряду щодо закачки газу в підземні сховища газу (ПСГ) виконано на 95–97%.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мають становити імпортні обсяги.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.