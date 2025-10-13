Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября

Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября ошибочна. Решение о его начале и окончании принимается органами местного самоуправления самостоятельно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Постановление правительства от 8 октября

Кабинет министров 8 октября принял постановление №1267, где есть определение отопительного сезона периодом с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Скриншот части постановления, в котором говорится об отопительном периоде

Речь шла об изменениях в постановление от 19 июля 2022 г. № 812 "Об утверждении Положения об возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа по особенностям поставок природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям".

Новые даты восприняли как изменение сроков отопительного сезона 2025/2026 для населения, так как раньше он был с 15 октября по 15 апреля.

Реакция Минэнерго на ложные сообщения

В Министерстве энергетики заявили, что речь идет о постановлении правительства о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, где дата 1 ноября 2025 года "не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах".

"Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период"). Это сугубо техническая терминология для верного определения условий периодов поставки природного газа", – пояснили в пресс-службе министерства.

Там также напомнили, что Кабмин продлил действие механизма ПСО до 31 марта 2026 года. Соответственно, фиксированные цены на газ для поддержки населения и производителей электрической энергии будут сохраняться.

Как добавили в Минэнерго, отопительный сезон в Украине начнется планировано, и Кабмин принял все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого.

"Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно. Тепло дают с учетом среднесуточной температуры региона, если она держится ниже +8 С градусов свыше 3-х суток", – пояснили в пресс-службе.

В то же время в Минразвития добавили, что по решению органов местного самоуправления в 15 областях и в Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т.п.).

Россия разрушает украинскую газодобычу

3 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи "Нафтогаза", в частности, на Харьковщине и Полтавщине.

"Это самая массированная атака на нашу газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны. Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В то же время в "Нафтогазе" утверждают, что почти завершили подготовку к отопительному сезону. Так, по состоянию на 1 октября план правительства по закачке газа в подземные хранилища газа (ПХГ) выполнен на 95–97%.

Как сообщала министр энергетики Светлана Гринчук, к началу отопительного сезона Украина должна накопить в хранилищах 13,2 млрд куб. м газа, из которых 4,6 млрд куб. м должны составлять импортные объемы.

Закупка газа

Для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В августе группа "Нафтогаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития кредита в размере €500 млн на закупку газа.

Также "Нафтогаз" в октябре подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.