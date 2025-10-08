Цены на газ для населения останутся неизменными до конца отопительного сезона – решение правительства

Цены на газ для украинцев и бюджетных учреждений во время отопительного сезона 2025/2026 годов останутся фиксированными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она подчеркнула, что правительство работает над обеспечением стабильности для граждан нынешней зимой, несмотря на новые вызовы, связанные с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Фиксированная цена на газ остается неизменной до 31 марта 2026:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Такое решение принято благодаря продолжению механизма специальных обязанностей (ПСО) для субъектов рынка природного газа. Это позволит сохранить стабильные тарифы для потребителей в течение всего отопительного сезона.

Кроме того, правительство утвердило План прохождения отопительного сезона 2025/2026, являющегося единственной дорожной картой действий для всех министерств и служб. Документ предусматривает защиту энергообъектов, создание резервов оборудования и материалов, а также оперативный план реагирования в случае атак на энергосистему.

В областях будут работать антикризисные штабы, которые будут координировать действия местных властей и энергетических служб для предотвращения блекаутов и быстрой ликвидации возможных последствий обстрелов.

"Цель - пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предполагаемые тарифы", - подчеркнула Свириденко.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что этой зимой сохранится фиксированная цена на газ для бытовых потребителей, повышений не будет.