Повышений цены на газ этой зимой для бытовых потребителей не будет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой сохранится фиксированная цена на газ для бытовых потребителей, повышений не будет.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что во время совещания с премьер-министром Юлией Свириденко отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей.

Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, сохранившее фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей.

"На эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей, повышения цены газа не будет", - подчеркнул Зеленский.

Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения.

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Более 98% бытовых потребителей газа (более 12 млн домохозяйств) пользуются тарифом 7,96 грн/кубометр от "Нефтегаз Украины". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2026 года включительно.

Напомним, украинские поставщики газа обнародовали тарифы на октябрь. Годовые базовые предложения остались без изменений, в то время как месячная, рыночная цена поднялась до более чем 26 грн за кубометр.