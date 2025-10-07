Підвищення ціни на газ цієї зими для побутових споживачів не буде - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на цю зиму збережеться фіксована ціна на газ для побутових споживачів, підвищень не буде.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Президент відзначив, що під час наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей.

Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

"На цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде", - наголосив Зеленський.

Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від "Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

Нагадаємо, українські постачальники газу оприлюднили тарифи на жовтень. Річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна, ринкова ціна піднялася до понад 26 грн за кубометр.