Скільки коштуватиме природний газ у жовтні: місячні та річні тарифи

Українські постачальники газу оприлюднили тарифи на жовтень. Річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна, ринкова ціна піднялася до понад 26 грн за кубометр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "ГазПравду".

На ринку постачання природного газу для побутових споживачів, як і раніше, працюють 9 компаній, з яких 5 пропонують одночасно річні та місячні тарифи.

У жовтні ціни виглядають так:

місячні тарифи — від 8,46 до 26,4 грн/кубометр;

річні тарифи — від 7,79 до 9,99 грн/кубометр.

Базовими для українців залишаються саме річні пропозиції. Понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від " Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

У жовтні 2025 року "Нафтогаз" та ТОВ "Тернопільоблгаз збут" пропонують найдешевший газ для населення — по 7,96 грн/кубометр. Натомість найдорожчий місячний тариф зафіксовано у ТОВ "Львівенергозбут" — 26,40 грн/кубометр.

Ціни на газ у жовтні 2025 року:

ТОВ "ГК Нафтогаз України" – 7,96;

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46;

"ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 9,977 (базова річна пропозиція 7,799);

ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "Світлогаз" – 23,99 (базова річна пропозиція 9,99);

ТОВ "Львівенергозбут" – 26,40 (базова річна пропозиція 8,20).

Нагадаємо, у вересні річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна ринкова ціна показала зниження.