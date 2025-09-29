Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Готівковий курс:

USD

41,40

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Скільки коштуватиме природний газ у жовтні: місячні та річні тарифи

газ
Річні базові пропозиції залишилися без змін / Depositphotos

Українські постачальники газу оприлюднили тарифи на жовтень. Річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна, ринкова ціна піднялася до понад 26 грн за кубометр.

 Про це інформує Delo.ua з посиланням на "ГазПравду".

На ринку постачання природного газу для побутових споживачів, як і раніше, працюють 9 компаній, з яких 5 пропонують одночасно річні та місячні тарифи.

У жовтні ціни виглядають так:

  • місячні тарифи — від 8,46 до 26,4 грн/кубометр;
  • річні тарифи — від 7,79 до 9,99 грн/кубометр.

Базовими для українців залишаються саме річні пропозиції. Понад 98% побутових споживачів газу (більше 12 млн домогосподарств) користуються тарифом 7,96 грн/кубометр від " Нафтогаз України". Ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року включно.

У жовтні 2025 року "Нафтогаз" та ТОВ "Тернопільоблгаз збут" пропонують найдешевший газ для населення — по 7,96 грн/кубометр. Натомість найдорожчий місячний тариф зафіксовано у ТОВ "Львівенергозбут" — 26,40 грн/кубометр.

Фото 2 — Скільки коштуватиме природний газ у жовтні: місячні та річні тарифи

Ціни на газ у жовтні 2025 року:

  • ТОВ "ГК Нафтогаз України" – 7,96;
  • ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96;
  • ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98;
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99;
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46;
  • "ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46;
  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 9,977 (базова річна пропозиція 7,799);
  • ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "Світлогаз" – 23,99 (базова річна пропозиція 9,99);
  • ТОВ "Львівенергозбут" – 26,40 (базова річна пропозиція 8,20).

Нагадаємо, у вересні річні базові пропозиції залишилися без змін, тоді як місячна ринкова ціна показала зниження.

Автор:
Тетяна Гойденко