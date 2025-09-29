Сколько обойдется природный газ в октябре: месячные и годовые тарифы

Украинские поставщики газа обнародовали тарифы на октябрь. Годовые базовые предложения остались без изменений, в то время как месячная, рыночная цена поднялась до более чем 26 грн за кубометр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "ГазПравду".

На рынке поставок природного газа для бытовых потребителей по-прежнему работают 9 компаний, из которых 5 предлагают одновременно годовые и месячные тарифы.

В октябре цены выглядят так:

месячные тарифы - от 8,46 до 26,4 грн/кубометр;

годовые тарифы - от 7,79 до 9,99 грн/кубометр.

Базовыми для украинцев остаются именно годовые предложения. Более 98% бытовых потребителей газа (более 12 млн домохозяйств) пользуются тарифом 7,96 грн/кубометр от "Нефтегаз Украины". Эта цена зафиксирована по 30 апреля 2026 года включительно.

В октябре 2025 года "Нафтогаз" и ООО "Тернопольоблгаз сбыт" предлагают самый дешевый газ для населения - по 7,96 грн/кубометр. Самый же дорогой месячный тариф зафиксирован в ООО "Львовэнергосбыт" — 26,40 грн/кубометр.

Цены на газ в октябре 2025 года:

ООО "ГК Нафтогаз Украины" – 7,96;

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98;

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" – 7,99;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46;

"ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) - 8,46;

ООО "Энерджи Трейд Груп" – 9,977 (базовое годовое предложение 7,799);

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светогаз" – 23,99 (базовое годовое предложение 9,99);

ООО "Львовэнергосбыт" – 26,40 (базовое годовое предложение 8,20).

Напомним, в сентябре годовые базовые предложения остались без изменений, в то время как месячная рыночная цена показала снижение.