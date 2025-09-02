Сколько стоит газ в сентябре: месячные и годовые тарифы

Украинские поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь 2025 года. Годовые базовые предложения остались без изменений, в то время как месячная рыночная цена показала снижение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "ГазПравды".

Сколько стоит газ в сентябре?

По данным обзора цен от "ГазПравды", на рынке поставок природного газа для бытовых потребителей сейчас работают 9 поставщиков, из которых 5 предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр. Месячные тарифы в сентябре составляют от 8,46 до 25,4 грн. за кубометр, что на 1,5 грн. меньше, чем в августе.

Напоминаем, что базовыми в Украине именно годовые предложения. Более 98% бытовых потребителей газа – более 12 миллионов домохозяйств – пользуются тарифами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 грн за кубометр. Эта цена будет действовать до 30 апреля 2026 включительно.

Цена на газ в сентябре 2025 года:

ООО "Энерджи Трейд Групп" - базовое годовое предложение: 7,799 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 9,977 грн/м³.

- базовое годовое предложение: 7,799 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 9,977 грн/м³. ООО "ГК "Нафтегаз Украины" - базовое годовое предложение: 7,96 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует.

- базовое годовое предложение: 7,96 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует. ООО "Тернопольгаз сбыт" - базовое годовое предложение: 7,96 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует.

- базовое годовое предложение: 7,96 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует. ООО "Прикрпат Энерго Трейд" - базовое годовое предложение: 7,98 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует.

- базовое годовое предложение: 7,98 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует. ООО "Галнефтегаз"/ЧП "ОККО Контракт" - базовое годовое предложение: 7,99 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует.

- базовое годовое предложение: 7,99 грн/м³; коммерческое предложение отсутствует. ООО "Львовэнергосбыт" - базовое годовое предложение: 8,20 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 25,40 грн/м³.

- базовое годовое предложение: 8,20 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 25,40 грн/м³. ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - базовое годовое предложение: 8,46 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 8,46 грн/м³.

- базовое годовое предложение: 8,46 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 8,46 грн/м³. ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – базовое годовое предложение: 8,46 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 8,46 грн/м³.

– базовое годовое предложение: 8,46 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 8,46 грн/м³. ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светогаз"- базовое годовое предложение: 9,99 грн/м³; коммерческое предложение на сентябрь: 23,99 грн/м³.

Ранее Delo.ua писало, что в январе Кабмин упразднил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.