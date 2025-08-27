Украина планирует привлечь финансирование KfW для покупки газа и энергонезависимости жилья

Украина выразила заинтересованность в привлечении финансирования немецкого банка KfW для реализации новых проектов, закупки импортного газа и кредитования государственных программ, направленных на усиление энергонезависимости домохозяйств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Минэнерго и KfW обсудили пути углубления сотрудничества

Текущие проекты и дальнейшее развитие взаимодействия в сфере укрепления и воссоздания украинского энергетического сектора стали главными темами онлайн-встречи заместителя министра энергетики Романа Андарака с руководством немецкого государственного банка развития KfW.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак поблагодарил Германию за поддержку Украины в рамках двух направлений официального межправительственного сотрудничества:

450 млн евро (из которых 127,1 млн евро - софинансирование ЕС) на проекты "Укрэнерго", реализуемые через KfW;

384,8 млн. евро общего взноса в Фонд поддержки энергетики Украины, из которых 226,7 млн. евро поступили через механизмы KfW.

Эта помощь очень важна, ведь сегодня украинские энергетические компании нуждаются в поддержке для ускорения ремонтов и создания резервного фонда оборудования, отмечают в пресс-службе.

В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой и гидроэнергетики с применением современных и энергоэффективных технологий.

Напомним, что в начале августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд кв. м. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.