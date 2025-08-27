Україна планує залучити фінансування KfW для купівлі газу та енергонезалежності житла

Україна висловила зацікавленість у залученні фінансування німецького банку KfW для реалізації нових проєктів, закупівлі імпортного природного газу та кредитування державних програм, спрямованих на посилення енергонезалежності домогосподарств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Міненерго та KfW обговорили шляхи поглиблення співпраці

Поточні проєкти та подальший розвиток взаємодії у сфері зміцнення та відбудови українського енергетичного сектору стали головними темами онлайн-зустрічі заступника міністра енергетики Романа Андарака з керівництвом німецького державного банку розвитку KfW.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак подякував Німеччині за підтримку України у межах двох напрямів офіційної міжурядової співпраці:

450 млн євро (з яких 127,1 млн євро — співфінансування ЄС) на проєкти "Укренерго", що реалізуються через KfW;

384,8 млн євро загального внеску до Фонду підтримки енергетики України, з яких 226,7 млн євро надійшли через механізми KfW.

Ця допомога вкрай важлива, адже сьогодні українські енергетичні компанії потребують підтримки для прискорення ремонтів та створення резервного фонду обладнання, зазначають в пресслужбі.

У межах зустрічі також обговорювалися перспективи співпраці у сфері відновлюваної та гідроенергетики із застосуванням сучасних та енергоефективних технологій.

Нагадаємо, що на початку серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд кв. м. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.