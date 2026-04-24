Уряд посилює підготовку інвестпроєктів у транспорті та енергетиці

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Які проєкти отримають фінансування

Міжвідомча робоча група (МРГ) затвердила розподіл інвестиційних проєктів для їх подальшої підготовки за міжнародними стандартами та оголосила про старт підготовки до відбору нових ініціатив на наступних етапах.

Рішення, ухвалені на 7-му засіданні МРГ, мають на меті підвищити якість підготовки проєктів у транспортному, енергетичному та екологічному секторах до рівня, що відповідає вимогам міжнародних фінансових інституцій.

Затверджені переліки проєктів

У межах засідання було погоджено два стратегічні переліки проєктів із Єдиного проєктного портфеля (ЄПП):

1. Перелік для підготовки: До нього включено 6 проєктів, які офіційно закріплено за програмами Ukraine Government PPF та Ukraine FIRST. Зокрема, 4 проєкти стосуються транспортної галузі, по одному - енергетики та муніципальної інфраструктури і послуг.

2. Рекомендований перелік для подальшого розподілу: До цього списку увійшли 7 проєктів, які будуть передані для подальшого розподілу між PPF-програмами. Серед них - 4 транспортні проєкти, 2 проєкти у сфері довкілля та 1 енергетичний проєкт.

Також МРГ погодила перехід до третього рівня відбору проєктів відповідно до оновлених методичних рекомендацій (наказ Мінекономіки № 4901).

Підготовку до подальшого відбору проєктів у межах секторальних портфелів публічних інвестицій, що охоплюють державний, регіональний та місцевий рівні, здійснюватимуть Міністерство економіки спільно з Офісом реформ Кабінету Міністрів.

Довідково

Міжвідомча робоча група (МРГ), до складу якої входять Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Міністерство розвитку, працює з 2025 року. Вона координує підходи до управління публічними інвестиціями, ухвалює спільні рішення та формує єдину стратегію розвитку реформи.

Діяльність групи спрямована на створення прозорого та ефективного механізму підготовки пріоритетних проєктів відбудови України.