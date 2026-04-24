Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд посилює підготовку інвестпроєктів у транспорті та енергетиці

звіти, документи, лупа, калькулятор
Єдиний проєктний портфель: які проєкти відібрали в Україні / Freepik

Міжвідомча робоча група затвердила розподіл інвестиційних проєктів для підготовки за міжнародними стандартами та визначила наступний перелік ініціатив для подальшого відбору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Які проєкти отримають фінансування

Міжвідомча робоча група (МРГ) затвердила розподіл інвестиційних проєктів для їх подальшої підготовки за міжнародними стандартами та оголосила про старт підготовки до відбору нових ініціатив на наступних етапах.

Рішення, ухвалені на 7-му засіданні МРГ, мають на меті підвищити якість підготовки проєктів у транспортному, енергетичному та екологічному секторах до рівня, що відповідає вимогам міжнародних фінансових інституцій.

Затверджені переліки проєктів

У межах засідання було погоджено два стратегічні переліки проєктів із Єдиного проєктного портфеля (ЄПП):

1. Перелік для підготовки: До нього включено 6 проєктів, які офіційно закріплено за програмами Ukraine Government PPF та Ukraine FIRST. Зокрема, 4 проєкти стосуються транспортної галузі, по одному - енергетики та муніципальної інфраструктури і послуг.

2. Рекомендований перелік для подальшого розподілу: До цього списку увійшли 7 проєктів, які будуть передані для подальшого розподілу між PPF-програмами. Серед них - 4 транспортні проєкти, 2 проєкти у сфері довкілля та 1 енергетичний проєкт.

Також МРГ погодила перехід до третього рівня відбору проєктів відповідно до оновлених методичних рекомендацій (наказ Мінекономіки № 4901).

Підготовку до подальшого відбору проєктів у межах секторальних портфелів публічних інвестицій, що охоплюють державний, регіональний та місцевий рівні, здійснюватимуть Міністерство економіки спільно з Офісом реформ Кабінету Міністрів.

Довідково

Міжвідомча робоча група (МРГ), до складу якої входять Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Міністерство розвитку, працює з 2025 року. Вона координує підходи до управління публічними інвестиціями, ухвалює спільні рішення та формує єдину стратегію розвитку реформи.

Діяльність групи спрямована на створення прозорого та ефективного механізму підготовки пріоритетних проєктів відбудови України.

Автор:
Ольга Опенько