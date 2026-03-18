Енергетика під тиском війни: "Енергоатом" перевиконав план у 2025 році

"Енергоатом" збільшив виробництво

Комісія з оцінки фінансово-господарської діяльності визнала роботу АТ "НАЕК "Енергоатом" за 2025 рік задовільною. Відповідне рішення ухвалили 17 березня під час засідання під головуванням т.в.о. голови правління компанії Павла Ковтонюка.

Під час засідання члени комісії заслухали звіти керівників усіх філій. Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури, українські атомні електростанції продовжують стабільно забезпечувати країну електроенергією.

За підсумками року всі АЕС виконали планові показники. У 2025 році було вироблено 54,1 млрд кВт⋅год електроенергії - це 100,8% від запланованого обсягу та на 418 млн кВт⋅год більше, ніж передбачалося. Також зафіксовано зростання виробництва порівняно з 2024 роком і скорочення тривалості ремонтних робіт.

Фінансові показники компанії також залишаються значними: за послугу покладання спеціальних обов’язків (ПСО) сплачено 168,5 млрд грн, а до державного бюджету перераховано понад 44,5 млрд грн.

Окрему увагу "Енергоатом" приділяє соціальній підтримці працівників. Зокрема, компанія забезпечує роботою понад 2 600 фахівців Запорізької АЕС, які були змушені залишити станцію через окупацію. Крім того, підприємство підтримує соціальну інфраструктуру в містах-супутниках та допомагає Силам оборони України.

За результатами розгляду всіх показників діяльність "Енергоатома" у 2025 році визнано задовільною.

Корупційна схема в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

17 лютого йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком з можливістю застави 200 мільйонів гривень.