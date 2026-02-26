Кадрові зміни в "Енергоатомі": уряд звільнив віцепрезидента Хартмута Якоба

Тимчасово виконуючого обов’язки члена правління та віцепрезидента НАЕК “Енергоатом” Хартмута Якоба звільнено з посади.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

Звільнення Хартмута Якоба

Відповідне рішення вже ухвалене і має бути оприлюднене найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2025 року уряд відсторонив Хартмута Якоба від виконання обов’язків після публікації матеріалів справи "Мідас", яку розслідують НАБУ та САП. У ній ідеться про масштабні корупційні зловживання в енергетичному секторі, зокрема про ймовірне відмивання коштів "Енергоатома".

Інформацію про звільнення Хартмута Якоба підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив парламентар, Хартмут Якоб був запрошений до "Енергоатома" за участі Сергія Шефіра та міністра енергетики Германа Галущенка. За словами Железняка, Якоб відігравав помітну роль у внутрішніх процесах компанії та пов’язувався з колом осіб, яких депутат згадує у контексті корупційних розслідувань.

Зокрема, народний депутат заявив про можливі зв’язки Якоба з бізнес- та управлінським середовищем, у якому фігурують Вадим Міндіч, родина Цукерманів, Івар Омсон та Мужель на прізвисько "Француз". Водночас офіційних підтверджень цих тверджень з боку правоохоронних органів наразі не оприлюднено.

Корупційна схема в енергетиці

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Ф урсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Германа Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

17 лютого йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком з можливістю застави 200 мільйонів гривень.